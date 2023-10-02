جهاز الإسعاف يعلن انهيار 4 منازل في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة.

- انقطاع الكهرباء في مناطق بأوباري جراء التقلبات الجوية

وقال الجهاز إن العمل جار لحصر الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انقطاع الكهرباء في أوباري

وأمس الأحد، انقطع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية في المنطقة الجنوبية، وفق ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.

وأرجعت الشركة سبب الأعطال إلى دخول المياه لعدد من محطات توزيع الكهرباء جهد «66/220 ك.ف»، مشيرة إلى مسارعة فرقها الفنية إلى المكان لتقييم الأضرار، وبدء أعمال صيانة طارئة.

تقلبات جوية

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق «غات وما جاورها والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون»، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

انهيار منزل جراء الأمطار في أوباري، 1 أكتوبر 2023. (جهاز الإسعاف)

انهيار منزل جراء الأمطار في أوباري، 1 أكتوبر 2023. (جهاز الإسعاف)

انهيار منزل جراء الأمطار في أوباري، 1 أكتوبر 2023. (جهاز الإسعاف)