انقطاع الكهرباء في مناطق بأوباري جراء التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية في المنطقة الجنوبية.

وأرجعت الشركة سبب الأعطال إلى دخول المياه لعدد من محطات توزيع الكهرباء جهد «66/220 ك.ف»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشارت الشركة إلى مسارعة فرقها الفنية إلى المكان لتقييم الأضرار، وبدء أعمال صيانة طارئة.

تقلبات جوية

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس الأحد، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير المركز الوطني للأرصاد الجوية.

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وقال المركز إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق «غات وماجاورها والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون»، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.