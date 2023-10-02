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مديرية أمن أوباري تحذر المواطنين بعد جريان الأودية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 10:18 صباحا
مديرية أمن أوباري تحذر المواطنين بعد جريان الأودية (فيديو)
جريان أحد الأودية في أوباري جراء الأمطار الغزيرة، 1 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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حذرت مديرية أمن أوباري المواطنين والسائقين من السير على الطرقات قرب المنخفضات والأودية، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها وجريانها جراء الأمطار.

وخصت المديرية في تحذيرها الحركة على الطريق الرابط بين المدينة وغات، حسب ما جاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو يظهر جريان المياه في أحد الأودية مساء أمس الأحد.

انهيار منازل وانقطاع الكهرباء
وأدى هطول الأمطار الغزيرة على أوباري إلى انهيار أربعة منازل في محلة المشروع، وفق ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الإثنين.

كما انقطع التيار الكهربائي في مناطق بالبلدية بعد دخول المياه لعدد من محطات توزيع الكهرباء جهد «66/220 ك.ف»، حسب الشركة العامة للكهرباء.

تقلبات جوية
وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

- جهاز الإسعاف يعلن انهيار 4 منازل في أوباري
- انقطاع الكهرباء في مناطق بأوباري جراء التقلبات الجوية

وقال المركز إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق «غات وما جاورها والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون»، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

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