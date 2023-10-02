مصاب في انهيار أحد المنازل بأوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشفى أوباري العام استقبال حالة إصابة جراء سقوط أحد المنازل غرب أوباري نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وأشار مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى إلى «تقديم الإسعافات الأولية لها وتحويلها لمركز سبها الطبي».

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

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