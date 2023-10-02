مصاب في انهيار أحد المنازل بأوباري...

أعلن مستشفى أوباري العام استقبال حالة إصابة جراء سقوط أحد المنازل غرب أوباري نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وأشار مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى إلى «تقديم الإسعافات الأولية لها وتحويلها لمركز سبها الطبي».
وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
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انهيار 4 منازل في أوباري
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة. وأمس الأحد، انقطع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية في المنطقة الجنوبية، وفق ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.
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