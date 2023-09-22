حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في العاشر من أكتوبر المقبل، لإعادة إعمارها والمناطق الأخرى المتضررة جراء العاصفة «دانيال» شرق البلاد.

ودعا حماد، الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم «الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية»، حسب الدعوة المنشورة على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

خطوات لمعالجة التداعيات المدمرة لـ«دانيال»

وقال حماد إن حكومته «اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال»، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.

وأوضح: «الحكومة، عبر أدواتها التنفيذية جميعها، وبمساندة القيادة العامة، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى».

إشادة بالمساعدات الدولية

وتابع حماد: «أيضا لا ننسى دور الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والمحلية المتخصصة بما قدمته في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية والخدمات الطبية والإسعاف، والدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في انتشال الضحايا».

- حكومة الدبيبة تطلب دعم البنك الدولي في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة

- بسبب العاصفة «دانيال».. ميناء درنة مرسى لجثث وسيارات وحطام

- بمشاركة إيطالية.. «الداخلية» بحكومة الدبيبة تنتشل 75 جثة في درنة

- المسماري: دفن 3660 جثة من ضحايا «دانيال» في درنة حتى الآن

- هيئة أوروبية تقر بصعوبة تقدير عدد الوفيات وحجم الأضرار في درنة

واختتم: «نزولا على رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة، والمدن والمناطق المتضررة من «دانيال» فيما يتعلق بإعادة تهيئتها للعيش فيها مجددا وبشكل آمن وطبيعي، تدعو الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي، الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر المقبل في مدينة درنة، لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية».