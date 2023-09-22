  • Alwasat News
Atwasat

حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 02:51 مساء
حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق المتضررة جراء «دانيال»
حماد خلال زيارته مدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في العاشر من أكتوبر المقبل، لإعادة إعمارها والمناطق الأخرى المتضررة جراء العاصفة «دانيال» شرق البلاد.

ودعا حماد، الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم «الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية»، حسب الدعوة المنشورة على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

خطوات لمعالجة التداعيات المدمرة لـ«دانيال»
وقال حماد إن حكومته «اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال»، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.

وأوضح: «الحكومة، عبر أدواتها التنفيذية جميعها، وبمساندة القيادة العامة، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى».

إشادة بالمساعدات الدولية
وتابع حماد: «أيضا لا ننسى دور الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والمحلية المتخصصة بما قدمته في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية والخدمات الطبية والإسعاف، والدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في انتشال الضحايا».

حكومة الدبيبة تطلب دعم البنك الدولي في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة
بسبب العاصفة «دانيال».. ميناء درنة مرسى لجثث وسيارات وحطام
بمشاركة إيطالية.. «الداخلية» بحكومة الدبيبة تنتشل 75 جثة في درنة
المسماري: دفن 3660 جثة من ضحايا «دانيال» في درنة حتى الآن
هيئة أوروبية تقر بصعوبة تقدير عدد الوفيات وحجم الأضرار في درنة

واختتم: «نزولا على رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة، والمدن والمناطق المتضررة من «دانيال» فيما يتعلق بإعادة تهيئتها للعيش فيها مجددا وبشكل آمن وطبيعي، تدعو الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي، الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر المقبل في مدينة درنة، لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب لم يعد بحاجة إلى سلاح

(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب...
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة «دانيال»

شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة ...
تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة

أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جسر جوي ودعم مالي.. 7 دول تقدم مساعدات إغاثية للمناطق المنكوبة في ليبيا
جسر جوي ودعم مالي.. 7 دول تقدم مساعدات إغاثية للمناطق المنكوبة في...
بسبب العاصفة «دانيال».. ميناء درنة مرسى لجثث وسيارات وحطام
بسبب العاصفة «دانيال».. ميناء درنة مرسى لجثث وسيارات وحطام
«المركزي» يوجه المصارف بالسماح للمواطنين بالسحب من جميع الفروع
«المركزي» يوجه المصارف بالسماح للمواطنين بالسحب من جميع الفروع
«طب الطوارئ» يعلن انتشال 245 جثة بالمناطق البحرية في درنة أمس
«طب الطوارئ» يعلن انتشال 245 جثة بالمناطق البحرية في درنة أمس
حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق المتضررة جراء «دانيال»
حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
حماد يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة جراء «دانيال»
حماد يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق ......
حكومة الدبيبة: تجهيز مختبر مستشفى الوحدة في درنة.. ودعم مصارف الدم بالمدينة وطبرق والبيضاء
حكومة الدبيبة: تجهيز مختبر مستشفى الوحدة في درنة.. ودعم ......
مديرية أمن الواحات: إحباط تهريب 23 غالون وقود
مديرية أمن الواحات: إحباط تهريب 23 غالون وقود...
حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق المتضررة جراء «دانيال»
حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق ......
«طب الطوارئ» يعلن انتشال 245 جثة بالمناطق البحرية في درنة أمس
«طب الطوارئ» يعلن انتشال 245 جثة بالمناطق البحرية في درنة ......
المزيد