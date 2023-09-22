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بمشاركة إيطالية.. «الداخلية» بحكومة الدبيبة تنتشل 75 جثة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 10:14 صباحا
بمشاركة إيطالية.. «الداخلية» بحكومة الدبيبة تنتشل 75 جثة في درنة
انتشال جثث في درنة، 21 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء الخميس، انتشال 75 جثة وأشلاء جثث عددها 50 قطعة في مدينة درنة المنكوبة التي ضربتها العاصفة المتوسطية «دانيال» مخلفة دمارا واسعا في بنيتها التحتية وآلاف القتلى والنازحين والمفقودين.

ونفذت هذه الأعمال الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية بالتنسيق مع الغرفة الأمنية وبمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية، وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني، والطيران العمودي الإيطالي، وفق بيان صادر عن الوزارة.

سحب عينات «DNA» لـ125 جثة مجهولة
وباشر فريق البصمة الوراثية سحب عينات «DNA» لنحو 125 جثة مجهولة الهوية؛ فيما تمكن فريق مسرح الجريمة وخبراء البصمة الوراثية التابعين لجهاز المباحث الجنائية بالتنسيق مع آمر خفر السواحل بمدينة سوسة من انتشال جثتين بالقرب من شاطئ البحر.

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وأسفرت جهود الفريق الفني لمكتب كلاب الأثر وفريق مسرح الجريمة في اكتشاف جثة مجهولة في مدينة شحات وذلك بعد استخدام جهاز الطيف الترددي «GBR».

اكتشاف مواقع 100 جثة
وأعلنت الداخلية في بيانها، تحديد مواقع يوجد بها 100 جثة مجهولة وذلك بفضل التنسيق الفريق الفني بمسرح الجريمة التابعة لجهاز المباحث الجنائي وفريق الدعم المركزي بمنطقة الوردية ووادي جرجارامه.

وأكدت الوزارة العمل على انتشال هذه الجثث لكنها أقرت بوجود كثير من المعوقات الطبيعية.

إلى ذلك، نبه البيان إلى حصر 95 موقعًا في درنة قد تضرر جراء العاصفة «دانيال»، وذلك ضمن جهود فريق الخبراء والتقديرات التابعة لجهاز المباحث وأعضاء مكتب النائب العام في الكشف على الممتلكات الخاصة والعامة التي تضررت بالمدينة.

انتشال جثث في درنة، 21 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
انتشال جثث في درنة، 21 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
مشاركة الطيران العمودي في انتشال جثث في درنة، 21 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
مشاركة الطيران العمودي في انتشال جثث في درنة، 21 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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