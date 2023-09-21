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هيئة أوروبية تقر بصعوبة تقدير عدد الوفيات وحجم الأضرار في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 11:46 مساء
هيئة أوروبية تقر بصعوبة تقدير عدد الوفيات وحجم الأضرار في درنة
آثار السيول والفيضانات في مدينة درنة، شرق ليبيا. (الإنترنت)
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أكد مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، صعوبة التقييم الدقيق للعدد الفعلي للوفيات وحجم الأضرار؛ جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق ليبيا.

تقديرات أممية: الفيضانات طالت حوالي 500 هكتار في درنة
لكن المركز قدّم، عبر موقعه الإلكتروني في تقريره اليومي حول الوضع الكارثي في ليبيا، تقديرات أولية معتمدًا على مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات»، حيث تبلغ مساحة منطقة الفيضانات الناجمة عن انهيار سدي درنة حوالي 500 هكتار، مع تأثر ما يقرب من ألفين و217 مبنى، من بينها 5 جسور مدمرة، و284 منشأة تعليمية.

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10 دول أوروبية قدمت مساعدات إلى ليبيا
وأشارت الهيئة إلى استمرار تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي منذ 12 سبتمبر الجاري، حيث قدمت 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المساعدة في وقت جرى فيه تفعيل خدمة «كوبرنيكوس» لإدارة حالات الطوارئ وإنتاج ثماني خرائط.

وتشمل الاحتياجات العاجلة للنازحين- وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة - حوالي 43 ألف شخص، تشمل مياه الشرب والموارد الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتتزايد المخاوف بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، بعد الفيضانات وعبر شبكات الصرف الصحي التي تعرضت لأضرار بالغة.

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