تقديرات أوروبية بتضرر 4454 منزلا في البيضاء جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

رجحت تقديرات أوروبية تضرر أربعة آلاف و454 منزلا في مدينة البيضاء جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

وظهر حجم الضرر الذي لحق بالبيضاء في صور التقطها برنامج «كوبرنيكوس» الفضائي التابع للاتحاد الأوروبي للمدينة قبل وبعد الفيضانات، حسب تغريدة بعثة الاتحاد على حسابها بموقع «إكس»، اليوم الإثنين.

ويهدف برنامج «كوبرنيكوس» إلى تحقيق قدرة عالمية وواسعة النطاق على مراقبة الأرض، وتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب يسهل الوصول إليها، لتحسين إدارة البيئة، وفهم آثار تغير المناخ والتخفيف من آثارها وضمان الأمن المدني.

دمار 891 مبنى في درنة

وفي درنة دمرت 891 مبنى بالكامل، فيما تضرر 211 أخرى بشكل جزئي، وعمر الوحل نحو 398 مبنى، وفق تقديرات الفريق المكلف من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بحصر الأضرار في المدينة المنكوبة.

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وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الجاري في دمار واسع على مستوى البنية التحتية وخلّفت مئات الوفيات وآلاف المفقودين، إضافة إلى موجة نزوح كبيرة.