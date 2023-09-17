إجراء اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفقة مكتب الإصحاح البيئي، اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث.

وقال مدير مكتب الإعلام بشركة المياه والصرف الصحي محمد كريم لمنصة «حكومتنا»، اليوم الأحد، «إن هذه الإجراءات تأتي لإتمام تعقيم الخزانات في أحياء مدينة البيضاء»، موضحًا أن «عدد المستهدف منها بلغ أمس السبت بئرين وخزانًا أرضيًا، في حين أُجريت الاختبارات لبئر حي الجنين وبئر حي جود، مؤكدًا أن أغلب النتائج الأولية جيدة».

- السائح: إعلان حالة الطوارئ لمدة عام و150 حالة تلوث بمياه الشرب

- مدير مركز البيضاء الطبي يطالب بحملة تطعيمات عاجلة للسكان وفرق الإنقاذ

وحذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبلدية عبدالرحيم مازق، يوم الخميس الماضي، من تلوث مياه الشرب في المناطق المنكوبة جراء تحلل الجثث واختلاط مياه الأمطار والسيول بالآبار، مطالبًا بضرورة البدء في حملة تطعيمات عاجلة لكل من فرق وأطقم الإنقاذ والسكان بالمنطقة المنكوبة شرق ليبيا جراء العاصفة «دانيال».

وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أمس السبت، ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، منبّهًا إلى أن مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.

إجراء اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء. (حكومتنا)