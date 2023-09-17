تضارب دولي ومحلي في تقدير حصيلة ضحايا «دنيال»

القاهرة - بوابة الوسط

ما زال تضارب الأرقام هو سيد الموقف في تقدير حصيلة وفيات ومفقودي العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا، وخلّفت كارثة إنسانية في مدينة درنة، إذ قدّرت حصيلة الوفيات بأكثر من ثلاثة آلاف وفق مصادر رسمية محلية، بينما تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن عدد الضحايا يتجاوز 11 ألفا.



وبعد أسبوع على الفيضانات الكاسحة التي اجتاحت مدينة درنة على سواحل شرق ليبيا، تواصل أجهزة الإسعاف الليبية وفرق تطوعية، بمساندة فرق أجنبية، البحث عن آلاف الوفيات والمفقودين جراء الكارثة.



الأمم المنحدة وحكومة حماد

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في إحاطة مساء أمس السبت، أن حصيلة الضحايا في درنة ارتفعت إلى 11 ألفا و300 وفاة و10 آلاف و100 مفقود في المدينة المنكوبة، موضحا أن هذه الأرقام تستند إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، وفق وكالة «فرانس برس». غير أن جمعية الهلال الأحمر نفت، في وقت سابق عبر منصة «إكس»، حصيلة سابقة نُسبت إليها بـ«وجود 10 آلاف ضحية من ضحايا السيول في مدينة درنة»، مؤكدة أن الناطق توفيق الشكري هو الناطق الوحيد باسمها، وداعية وسائل الإعلام إلى «ضرورة توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والمستجدات قبل نشرها». أما منظمة الصحة العالمية فقد أعلنت، في بيان أمس السبت، العثور على جثث 3958 شخصا، والتعرف على هوياتهم. وقالت: «أكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين»، دون أن تحدد مصدر هذه الأرقام.



محليا، أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، مساء أمس السبت، تسجيل 3252 وفاة، بزيادة 86 وفاة على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة. وأكد عبدالجليل للصحفيين أن وحدها وزارته مخولة بإصدار أعداد القتلى.

وضربت العاصفة «دانيال»شرق ليبيا ليل الأحد/الإثنين، مصحوبة بأمطار غزيرة، مما تسبّب في انهيار سدّين في أعلى درنة، وهو ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، بعدما تدفقت مياه بحجم تسونامي، جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعة آلاف القتلى.

ماذا قال المسعفون المالطيون في درنة؟

وتعلن فرق الإغاثة الليبية والأجنبية يوميا العثور على جثث. لكن أطنان الوحول التي طمرت قسما من المدينة تجعل عمليات البحث شاقة. ويرغم المسعفون، في غالب الأحيان، على إزالة الوحل بواسطة مجارف، بحثا عن الجثث في المباني المدمرة.

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ووسط الخراب الذي عم المدينة، يجري انتشال جثث كل يوم من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر ودفنها. وشاهد مسعفون مالطيون، يساعدون الليبيين في عمليات البحث في البحر، مئات الجثث في خليج، على ما أفادت جريدة «تايم أوف مالطا»، دون أن تحدد الموقع بدقة.

وصرح رئيس الفريق المالطي، ناتالينو بيزينا، إلى الجريدة: «كان هناك على الأرجح 400. لكن من الصعب القول بصورة دقيقة». وأوضح أنه كان من الصعب الوصول إلى الخليج بسبب رياح قوية. لكنه أكد أن فريقه تمكن من المساعدة في انتشال عشرات الجثث، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، أفاد فريق إغاثة ليبي بأن عناصره شاهدوا «ربما 600 جثة» في البحر قبالة منطقة أم البريقة، على مسافة نحو عشرين كلم من درنة، وفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يحدد إن كانت هذه الجثث نفسها التي عثر عليها المسعفون المالطيون.