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«يونيسف» مستعدة للتعاون في تنفيذ خطط مجابهة تداعيات «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 02:47 مساء
«يونيسف» مستعدة للتعاون في تنفيذ خطط مجابهة تداعيات «دانيال»
من اجتماع التومي مع ممثل «يونيسف»، 21 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
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أبدى ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ميكيلي سيرفادي، اليوم الخميس، استعداد المنظمة للتعاون مع الجهات المحلية لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية جراء العاصفة «دانيال».

جاء ذلك خلال لقاء سيرفادي مع وزير الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدرالدين التومي، حيث ناقشا معا مجابهة تداعيات العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا في 11 سبتمبر الجاري مخلفة آلاف الضحايا والنازحين ودمارا واسعا خاصة في مدينة درنة، وفق منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق والتعاون بين خلايا الأزمة المشكلة من المنظمة الأممية التي تعمل مع نظرائها من فرق العمل المشكلة من قطاعات الدولة، في مجالات التعليم والتغذية والصحة والمياه وحماية الطفولة، لتنفيذ استجابة سريعة ومنسقة وفعالة.

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وقدم التومي، خلال الاجتماع، لمحة شاملة عن الجهود المبذولة من الفريق الحكومي في التعامل مع الأزمة، لا سيما عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، والإغاثة، إضافة إلى تقييم وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكتي الكهرباء والاتصالات، والطرق والجسور، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية.

«الدولية للهجرة»: أكثر من 43 ألف نازح جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا
وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة «دانيال» ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات: «حسب آخر التقديرات، فإن 43 ألفا و59 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

الصليب الأحمر يرجح تضرر مليون شخص جراء «دانيال»
وأمس الأربعاء، رجحت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى إيمان الطرابلسي تضرر قرابة المليون شخص جراء الكارثة التي تسببت بها العاصفة «دانيال» في ليبيا.

وأضافت الطرابلسي، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، أن «الملاجئ الآمنة على رأس احتياجات السكان الآن، بما أنهم فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم»، متابعة: «رغم أن اللجنة الدولية غير منخرطة بشكل كبير في توفير الملاجئ الآمنة، ولكن من الضروري تفاعل الجميع في هذا إلى جانب توحيد الجهود في إعادة الإعمار».

من اجتماع التومي مع ممثل «يونيسف»، 21 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من اجتماع التومي مع ممثل «يونيسف»، 21 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من اجتماع التومي مع ممثل «يونيسف»، 21 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من اجتماع التومي مع ممثل «يونيسف»، 21 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
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