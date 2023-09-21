المسماري يعلن ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» في درنة إلى 3437 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري ارتفاع عدد الضحايا جراء العاصفة «دانيال» في مدينة درنة إلى 3437 وفاة، وذلك في إحصائية حتى أمس الأربعاء.

وأشار المسماري إلى تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

دفن الضحايا في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر

ودفنت السلطات في مقبرة مرتوبة 12 جثة يوم الإثنين وثلاث جثث يوم الثلاثاء و41 جثة يوم الأربعاء، وفق المسماري.

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وفي مقبرة الظهر الحمر، دفنت 25 جثة يوم الإثنين، و12 جثة يوم الثلاثاء و12 جثة يوم الأربعاء، كما أظهرت الإحصائية.