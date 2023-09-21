شركة الكهرباء تواصل صيانة أضرار الشبكة في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل فنيو الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة الأضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية، حيث جرت صيانة الكابل المتضرر الرابط بين محطتي أبريك بدر ومديرية أمن درنة.

ونشرت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، جانبا من أعمال صيانة خط 11 ك. ف في منطقة جردس الجراري غرب البيضاء، المتضرر من السيول والرياح القوية، الذي يغذي عددا من المواطنين، وتركيب 10 أعمدة خشبية و1200 سلك.

وأشارت الشركة إلى إعادة الكهرباء لمنطقة حي الدبيبة بمدينة سوسة، بعد انقطاعها 11 يوما، حيث جرى تركيب علبتي توزيع، وتغيير محول 500 ك. ف معطوب بمحول آخر 1000 ك. ف جديد، وتركيب قطع غيار أخرى للأجزاء المتضررة.

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كما يواصل فنيو الشركة صيانة الخطوط التابعة لإدارة توزيع المرقب منذ ساعات الصباح الباكر من خلال تنفيذ خط 11 ك. ف الجديد للأحياء السكنية المتضررة في منطقة أبو معدي بسوسة.

بالإضافة إلى ذلك، جهزت فرق إدارة توزيع الجفارة اليوم 4 أبراج محولات هوائية، وكذلك شدت سلك ضغط لمسافة 800 متر، وركبت 12 منسلي ضغط عالٍ، وكذلك قطعت 6 أشجار على خط الساحل، وجارٍ استكمال تجهيز برج محول آخر في دائرة توزيع الساحل الغربي بالبيضاء.

وأشارت الشركة إلى تزويد حي البركة في منطقة مسة الجنوبية بالتيار الكهربائي، حيث جرى فرد وشد سلك مجدول بطول 500 متر على محول هوائي خط الشركة الكورية.