  • Alwasat News
Atwasat

المباحث الجنائية تحصر 150 موقعا متضررا في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 12:27 صباحا
المباحث الجنائية تحصر 150 موقعا متضررا في درنة
جانب من عمل فرق جهاز المباحث الجنائية في درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلن جهاز المباحث الجنائية، رفقة أعضاء مكتب النائب العام، حصر 150 موقعا من الممتلكات العامة والخاصة التي تضررت جراء الفيضانات بمدينة درنة.

وأفاد بيان، نشرته وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على «فيسبوك»، بأن فرق جهاز المباحث الجنائية تواصل أعمالها في المناطق المتضررة بشرق ليبيا بسبب الفيضانات والسيول، حيث حددت فرق مسرح الجريمة ومكتب الأثر مواقع بين مدينتي درنة والبيضاء بواسطة كلاب الأثر وجهاز الطيف الترددي (G.B.R)، وتسليمها إلى فرق الانتشال والإنقاذ.

- «بلدي درنة» يدعو المواطنين إلى تسجيل المباني المتضررة جراء «دانيال»

أخذ البصمة الوراثية لثلاث جثث مجهولة الهوية
وأضاف البيان أن فريق البصمة الوراثية المكلف بالعمل في مستشفى الوحدة بمدينة درنة باشر أخذ عينات «DNA» من ثلاث جثث مجهولة الهوية.

وأكد أن العمل والتنسيق لا يزالان مستمرين مع الغرفة الأمنية والإدارة العامة لأمن السواحل وكل الفرق العاملة في انتشال الجثث بمنطقة أم الرزم، والمواقع المحيطة بها.

جانب من عمل فرق جهاز المباحث الجنائية في درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عمل فرق جهاز المباحث الجنائية في درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عمل فرق جهاز المباحث الجنائية في درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عمل فرق جهاز المباحث الجنائية في درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عمل فرق جهاز المباحث الجنائية في درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عمل فرق جهاز المباحث الجنائية في درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي
«عروق بني معارض» أول موقع سعودي على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي

«عروق بني معارض» أول موقع سعودي على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي
«خَطّمْ على البير وقول صادرة»

«خَطّمْ على البير وقول صادرة»
تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام

تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام
«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض
سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة

سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة
قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي

قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية
فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة

فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعلن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى درنة والمنطقة الشرقية
الدبيبة يعلن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى درنة والمنطقة ...
بلدية بنغازي تبدأ حصر التعديات على مسار مجرى وادي القطارة
بلدية بنغازي تبدأ حصر التعديات على مسار مجرى وادي القطارة
فرق هيئة التعرف على المفقودين تنتشل 115 جثة في وادي الخبطة شرق درنة
فرق هيئة التعرف على المفقودين تنتشل 115 جثة في وادي الخبطة شرق ...
حيدر السائح: انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب في درنة
حيدر السائح: انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب في درنة
مراسلة «سكاي نيوز» البريطانية: رأيت كثيرا من الغضب والإحباط في درنة ولم أر «إرهابيين»
مراسلة «سكاي نيوز» البريطانية: رأيت كثيرا من الغضب والإحباط في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
شركة الكهرباء تواصل صيانة أضرار الشبكة في المنطقة الشرقية
شركة الكهرباء تواصل صيانة أضرار الشبكة في المنطقة الشرقية...
المباحث الجنائية تحصر 150 موقعا متضررا في درنة
المباحث الجنائية تحصر 150 موقعا متضررا في درنة...
في بيان مشترك من 7 بنود.. 90 حزبا سياسيا يعلنون دعم مطالب أهالي درنة
في بيان مشترك من 7 بنود.. 90 حزبا سياسيا يعلنون دعم مطالب ......
مراسلة «سكاي نيوز» البريطانية: رأيت كثيرا من الغضب والإحباط في درنة ولم أر «إرهابيين»
مراسلة «سكاي نيوز» البريطانية: رأيت كثيرا من الغضب والإحباط ......
حيدر السائح: انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب في درنة
حيدر السائح: انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب في درنة...
المزيد