وصول مساعدات بريطانية لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت شحنة من المساعدات البريطانية المقدمة لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال»، اليوم الإثنين، إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وذلك لتوزيعها على المجتمعات المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عدة مناطق في شرق ليبيا الأسبوع الماضي، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقالت السفارة البريطانية في إحاطة إعلامية تلقتها «بوابة الوسط» إن المساعدات المنقذة للحياة ستوفر لأشد المتضررين من الكارثة، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون، وتشمل حزمة مواد المأوى في حالات الطوارئ، والفوانيس الشمسية المحمولة، وفلاتر المياه لدعم الوصول إلى مياه شرب آمنة.

تقييمات طبية سريعة في المناطق المتضررة

ونوهت السفارة، إلى أن المملكة المتحدة ستوفد أيضًا فريق طوارئ طبيًا بقيادة خبراء في الصحة والمرافق الصحية من منظمة «UK-MED» غير الحكومية لإجراء تقييمات طبية سريعة في المناطق المتضررة من الكارثة.

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وسيجري فريق الطوارئ الطبي بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية وشركاء الفريق الآخرين على الأرض تقييمًا لفهم الاحتياجات الصحية الإنسانية الفورية والمتزايدة في ليبيا في أعقاب العواصف المدمرة.

المساهمة البريطانية في دعم المتضررين

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا توحيد باشا، إن المساهمة البريطانية «ستكون مفيدة في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لأولئك الذين تضرروا بشدة من الدمار الذي سببته العاصفة دانيال» حيث تعمل المنظمة، «بدعم من شركائها القدامى، على الخطوط الأمامية لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة في شمال شرق ليبيا وتعزيز استجابة الإغاثة».

وشكر رئيس بعثة اللجنة الدولية للهلال الأحمر في ليبيا يان فريديز، حكومة المملكة المتحدة على هذا التبرع بمواد الإغاثة والدعم والمساعدة في جهد اللجنة؛ حيث تعمل الفرق التابعة للجنة على مدار الساعة لدعم المتضررين جراء الكارثة.

وأكدت السفارة البريطانية أن «المملكة المتحدة تقف مع الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب، وتحشد العمل لتقديم المزيد من المساعدة»، مشيرة إلى أنها تعمل «مع شركاء موثوق بهم على الأرض لمواصلة تقديم الدعم، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والمرافق الصحية».

المساعدات البريطانية التي وصلت مطار بنينا في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (السفارة البريطانية)