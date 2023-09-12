بريطانيا: ننسق مع الأمم المتحدة لدعم استجابة الليبيين لكارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تنسِّق عن قرب مع الأمم المتحدة ومع الشركاء المحليين في ليبيا من أجل دعم استجابة السلطات للكارثة الطبيعية التي خلَّفتها العاصفة «دانيال» في مناطق شرق ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللورد أحمد، أعرب عن حزنه لنبأ كارثة الفيضانات في شرق ليبيا نتيجة العاصفة «دانيال»، كما أعرب عن مواساته لجميع المتضررين بسبب هذه الكارثة الطبيعية الفظيعة.

وأكدت الوزارة أن «المملكة المتحدة تنسق عن قرب مع الأمم المتحدة ومع الشركاء على الأرض في استجابتها لهذه الكارثة».

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وأعلنت العديد من الدول العربية والأوروبية تضامنها مع ليبيا جراء الكارثة التي خلفتها العاصفة «دانيال» بمناطق شرق البلاد، وتسببت في مقتل وفقدان مئات الأشخاص بحسب تصريحات عدد من الجهات المختصة.

وبدأت منذ صباح اليوم وصول أول دفعات المساعدات الدولية من مصر وتركيا، حيث حطت طائرات عسكرية من البلدين في مطار بنغازي محمَّلة بمواد إغاثة وأطقم فنية مختصة في عملية البحث والإنقاذ مجهزة بالمعدات اللازمة استعدادًا لانتقالهم إلى مناطق العمليات.