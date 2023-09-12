جسر جوي مصري إلى ليبيا.. 3 طائرات إغاثة و25 طاقم إنقاذ لضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر اليوم الثلاثاء فتح جسر جوي إلى ليبيا لنقل معدات إغاثة طبية وغذائية، وطواقم إنقاذ لمواجهة تداعيات العاصفة المدمرة «دانيال»، التي اجتاحت شرق ليبيا وتسببت في خسائر بشرية ومادية.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش المصري في بيان، إن الجسر «بدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، و25 طاقم إنقاذ مزود بجميع المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين».

وأشار الناطق إلى «وصول وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم جميع أوجه الدعم اللوچيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقًا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار».

رئيس أركان الجيش المصري: مستعدون لإنشاء جسر جوي لدعم ليبيا

الرئاسة المصرية تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا عاصفة ليبيا وزلزال المغرب

وحسب بيان سابق لقوات القيادة العامة، فقد أكد عسكر خلال لقاء مع القائد العام لقوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر «استعداد القوات المسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل، لدعم ليبيا، وتقديم كل المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانات من أجل دعم جهود فرق البحث والإنقاذ»، حسب بيان صادر عن قوات القيادة العامة. ووفق البيان الليبي «قدم الفريق أسامة عسكر واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي».

3 أيام حداد في مصر

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة المصرية الحداد في مصر 3 أيام، تضامنًا مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن العاصفة في ليبيا والزلزال في المغرب. وحسب بيان صادر عن الرئاسة، وجه السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا مع عدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

كما وجه الرئيس المصري «الجيش المصري بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية»، مؤكدًا «تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا».