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رئيس أركان الجيش المصري: مستعدون لإنشاء جسر جوي لدعم ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 02:33 مساء
رئيس أركان الجيش المصري: مستعدون لإنشاء جسر جوي لدعم ليبيا
من لقاء حفتر وأسامة عسكر في بنغازي، 12 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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أكد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر «استعداد القوات المُسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل، لدعم ليبيا، وتقديم كل المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانات من أجل دعم جهود فرق البحث والانقاذ»، حسب بيان صادر عن قوات القيادة العامة.

واستقبل القائد العام لقوات «القيادة العامة»، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، عسكر والوفد المُرافق له في مدينة بنغازي. وحسب البيان «قدّم الفريق أسامة عسكر واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي». 

3 أيام حداد في مصر
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة المصرية الحداد في مصر 3 أيام، تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن العاصفة في ليبيا والزلزال في المغرب. وحسب بيان صادر عن الرئاسة، وجه السيسي، خلال ترؤسه اجتماعا مع عدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب. 

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كما وجه الرئيس المصري «الجيش المصري بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية»، مؤكدا «تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا».

عاصفة ليبيا
ولقي 2000 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

من لقاء حفتر وأسامة عسكر في بنغازي، 12 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر وأسامة عسكر في بنغازي، 12 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر وأسامة عسكر في بنغازي، 12 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر وأسامة عسكر في بنغازي، 12 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر وأسامة عسكر في بنغازي، 12 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر وأسامة عسكر في بنغازي، 12 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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