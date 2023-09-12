الرئاسة المصرية تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا عاصفة ليبيا وزلزال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، الحداد في مصر 3 أيام، تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن العاصفة في ليبيا والزلزال في المغرب.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة، وجه السيسي خلال ترؤسه اجتماعا مع عدد من قادة القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب. كما وجه الرئيس المصري «الجيش المصري بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية»، مؤكدا «تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا».

عاصفة ليبيا وإعصار المغرب

ولقي 150 شخصا على الأقل مصرعهم -وفق آخر حصيلة رسمية- جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

وفي المغرب، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، للعثور على ناجين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم، على الرغم من تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 حالة وفاة.