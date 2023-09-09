مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ

القاهرة - بوابة الوسط

طلب مركز بنغازي الطبي من العناصر الطبية والطبية المساعدة جميعها الوجود في المركز، والتأهُّب مع أي حدث طارئ، واتخاذ كل الإجراءات نتيجة التغيرات التي تشهدها حالة الطقس في شرق ليبيا، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

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بينما أقرت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

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ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».