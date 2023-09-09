  • Alwasat News
Atwasat

مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 01:59 مساء
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
مركز بنغازي الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طلب مركز بنغازي الطبي من العناصر الطبية والطبية المساعدة جميعها الوجود في المركز، والتأهُّب مع أي حدث طارئ، واتخاذ كل الإجراءات نتيجة التغيرات التي تشهدها حالة الطقس في شرق ليبيا، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

إجراءات حكومة حماد
بينما أقرت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة 
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار  
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
شاهد.. إجراءات حكومة حماد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع شرق ليبيا

ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد
«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف

«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة

تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«خارجية الوحدة الوطنية» تعزى المغرب في ضحايا الزلزال
«خارجية الوحدة الوطنية» تعزى المغرب في ضحايا الزلزال
النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»
النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة ...
«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار
«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
«العمل» تصدر تنبيها بشأن تزايد حالات التسمم الغذائي
«العمل» تصدر تنبيها بشأن تزايد حالات التسمم الغذائي...
مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة
مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة...
رفع سقف السحب اليومي من مصرفين في سرت إلى 2000 دينار
رفع سقف السحب اليومي من مصرفين في سرت إلى 2000 دينار...
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا...
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ...
المزيد