بعد نحو 3 أشهر من فقدانها... العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت بمكة

القاهرة - بوابة الوسط

جرى العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت بمنطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، بعد نحو ثلاثة أشهر من فقدانها خلال تأديتها مناسك الحج، ولم تكشف حتى اللحظة أسباب الوفاة.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تعازيه إلى أسرة الحاجة برنية وقال على صفحته بموقع «فيسبوك»: «تلقيتُ ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة الحاجة برنية مصباح الثابت، التي عثر على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، أثناء أدائها مناسك الحج. أعزي أهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة».

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وفُقدت الحاجة برنية مصباح الثابت يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق «أنجم» عندما كانت رفقة ابنها، وأثارت قضيتها تعاطفًا كبيرًا داخل ليبيا ومطالبات بتكثيف البحث عنها.

وتفاعلا مع هذا المطالبات كلف الدبيبة اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف البحث عن الحاجة برنية، فيما طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اللسلطات الليبية والسعودية بالكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية.