  • Alwasat News
Atwasat

هيئة الحج توضح سبب تأخر إجراءاتها بشأن حادثة فقدان الحاجة برنية مصباح

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 04:46 مساء
هيئة الحج توضح سبب تأخر إجراءاتها بشأن حادثة فقدان الحاجة برنية مصباح
الحاجة برنية مصباح ثابت أحمد. (بوابة الوسط)
alwasat radio

أوضحت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الخميس، سبب تأخر إجراءاتها بشأن حادثة فقدان الحاجة برنية مصباح ثابت أحمد، مؤكدة أن «البعثة لم تتلق مباشرةً أي بلاغ رسمي أو كتابي من أحد مرافقي الحاجة المفقودة» منذ أكثر من أسبوع وهو «ما أخّر إجراءاتها في التعامل مع الحادثة».

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تتابع حادثة الحاجة برنية مصباح ثابت أحمد، مشيرة إلى أنها «فُقدت يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري عند الساعة الحادية عشر صباحاً جوار فندق أنجم وكانت برفقة ابنها».

تحقيق شامل في حادثة فقدان الحاجة برنية
وأكدت الهيئة أنها شكلت عند تلقيها الخبر لجنة للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة، وتواصل البحث عنها حتى اليوم، موضحة أنها «أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحرر بذلك محضر رسمي».

- فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام

كما أكدت الهيئة أن البعثة الليبية في مكة المكرمة «لن تدخر جهداً في سبيل العثور على الحاجة برنية»، منوهة إلى أنها وزعت أساور تعريفية على جميع الحجاج الليبيين مع التشديد بعدم نزعها لتسهيل عمل البعثة في حال ضياع الحاج.

وذكرت الهيئة أن «حالات الفقد أمر شبه شائع في زحام موسم الحج ويعود لأسباب مختلفة قد تخرج عن حدود سيطرة ومسؤولية البعثة»، معربة عن أسفها «لتناول بعض الأشخاص الموضوع بشكل بعيد عن تحري الحقيقة والصواب»، آملة جمع شمل المفقودة بذويها في أقرب وقت وهي بخير وعافية.

مخاوف على مصير الحاجة برنية
وأمس الأربعاء، قال أحد أعضاء البعثة، رفض نشر اسمه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن طول مدة فقدان الحاجة برنية يزيد المخاوف على مصيرها، معتبراً طول المدة «قد يعني أنها تعرضت لحادث»، ولكن في الوقت نفسه لم يسجل دخولها أي مرفق طبي في مناطق الحجيج.

ولا تزال الحاجة برنية مصباح ثابت أحمد مفقودة في مكة المكرمة منذ الثلاثاء الماضي، بحسب نجلها المرافق لها إلى الأراضي المقدسة، الذي أكد إبلاغ جميع الجهات المعنية، ومراجعة المستشفيات والمصحات ومراكز الشرطة في المملكة السعودية، مشيرة إلى أنها بـ«صحة جيدة، لكنها تنسى» وفق قاله في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية
رئيس الوزراء المالطي: قلقون من زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا
رئيس الوزراء المالطي: قلقون من زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا
وفد «الحميدات» للكوني: نجاح المصالحة يمهد الطريق لإجراء الانتخابات
وفد «الحميدات» للكوني: نجاح المصالحة يمهد الطريق لإجراء ...
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن
النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات......
المنفي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدى ليبيا
المنفي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدى ليبيا...
هيئة الحج توضح سبب تأخر إجراءاتها بشأن حادثة فقدان الحاجة برنية مصباح
هيئة الحج توضح سبب تأخر إجراءاتها بشأن حادثة فقدان الحاجة ......
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على ......
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن...
المزيد