فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

لا تزال الحاجة الليبية «برنية مصباح التابث» مفقودة في مكة المكرمة منذ الثلاثاء الماضي، بحسب نجلها المرافق لها إلى الأراضي المقدسة، وسط تقرب إعلان رسمي من بعثة الحج حول مصيرها.

وقال أحد أعضاء البعثة، رفض نشر اسمه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن طول مدة فقدان الحاجة برنية يزيد المخاوف على مصيرها، معتبرًا طول المدة «قد يعني أنها تعرضت لحادث»، ولكن في الوقت نفسه لم يسجل دخولها أي مرفق طبي في مناطق الحجيج.

- وصول 7485 حاجا ليبيا إلى مكة المكرمة

نجلها: الحاجة برنية بصحة جيدة لكنها تنسى

من جهته، أوضح نجل الحاجة لقناة «ليبيا الأحرار»، اليوم الأربعاء، أن والدته بـ«صحة جيدة، لكنها تنسى»، مشيرًا إلى أنهم بلغوا جميع الجهات المعنية، وراجعوا المستشفيات والمصحات ومراكز الشرطة في المملكة السعودية.

وأضاف: «مرت 9 أيام دون أي جدوى حتى الآن»، مطالبًا كل من يستطيع المساعدة من الحجاج الليبيين وغيرهم بتقديمها لهم من أجل العثور على والدته، التي تبلغ من العمر 76 سنة، وهي من مدينة العجيلات، ضمن حجاج البعثة الليبية - فرع حجاج المنطقة الغربية.

وقد أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، أمس الثلاثاء، وصول 7485 حاجًا ليبيًا إلى مكة المكرمة، وأن آخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام الليبيين من المتوقع أن تصل إلى الأراضي المقدسة خلال اليومين الحاليين.

الحاجة برنية مصباح التابث (بوابة الوسط)

جواز سفر الحاجة برنية مصباح التابث (بوابة الوسط)