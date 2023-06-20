وصول 7485 حاجًا ليبيًا إلى مكة المكرمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، مساء اليوم الثلاثاء، وصول الرحلة 33 إلى مطار جدة قادمة من مطار معيتيقة، ليصل عدد الحجاج الليبيين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة لـ7485 حاجًا.

وأفادت الهيئة، عبر حسابها على «فيسبوك»، أن آخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام الليبيين من المتوقع أن تصل الأراضي المقدسة خلال اليومين المقبلين.

مخيم الليبيين في مكان حيوي بمنى

ونشرت الهيئة مقطعًا مصورًا لاستعداد استعدادات لجنة المشاعر في بعثة الحج الليبية لاستقبال الحجاج في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يقع مكان مخيم الليبيين على مسافة 10 دقائق مشيًا على الأقدام من جسر الجمرات، وهو من أقرب المخيمات إلى جسر الجمرات.

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وبدأت الجمعة قبل الماضية أولى رحلات الحجاج الليبيين من مطار معيتيقة الدولي، عبر الخطوط الجوية الأفريقية، متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تتواصل الرحلات من عدة جهات لتسهيل إجراءات السفر للحجاج الليبيين وتأمين سلامتهم.

وتقوم شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية بنقل الحجاج للأراضي المقدسة من ستة مطارات جرى اعتمادها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتخفيف العبء على المواطنين، وهي: امعيتيقة، ومصراتة، وبنينا، والأبرق، وطبرق، وسبها، لنقل 7800 حاج ليبي هذا العام.

حجاج ليبيون لدى وصولهم إلى مكة المكرمة، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (هيئة شؤون الحج)

حجاج ليبيون لدى وصولهم إلى مكة المكرمة، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (هيئة شؤون الحج)

حجاج ليبيون لدى وصولهم إلى مكة المكرمة، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (هيئة شؤون الحج)