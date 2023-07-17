الدبيبة يستعرض مع أعيان من العجيلات إجراءات معرفة مصير الحاجة برنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة فتح قنوات تواصل مع وزارتي الداخلية والصحة السعودية لتكثيف جهود البحث لمعرفة مصير الحاجة برنية مصباح الثابت.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، عددًا من أعيان بلدية العجيلات، بديوان مجلس الوزراء، لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها القنصلية الليبية بجدة، ضمن جهود البحث عن الحاجة المفقودة التي تبلغ من العمر 76 سنة، وهي من مدينة العجيلات، التي كانت ضمن حجاج البعثة الليبية - فرع حجاج المنطقة الغربية.

وأشار الدبيبة، بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك»، إلى أنه كلف القنصلية الليبية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج، بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودة. كما أجرى بحضور أعيان مدينة العجيلات اتصالاً هاتفياً بالقنصل الليبي العام في جدة للوقوف على آخر التطوارات في فقدان الحاجة برنية أثناء أدائها مناسك الحج.

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وفي ختام اللقاء، نوقش الوضع الأمني بالبلدية وإجراءات الحكومة الأخيرة في مكافحة الجريمة والتهريب، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وزارة الخارجية الليبية بالعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير الحاجة برنية مصباح، التي فُقدت أثناء قيامها بمناسك الحاج، محملةً المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها «في عدم اتخاذ إجراءات الكشف عن مصير الحاجة المفقودة».

يذكر أن الحاجة برنية مصباح فُقدت يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها الذي لا يزال يواصل عمليات البحث عنها في منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة من الأراضي المقدسة على أمل العثور على والدته.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل عددًا من أعيان بلدية العجيلات، الإثنين 17 يوليو 2023 (منصة حكومتنا)