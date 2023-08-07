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عقيلة يدعو السلطات السعودية إلى تكثيف البحث عن الحاجة برنية الثابت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 09:54 صباحا
عقيلة يدعو السلطات السعودية إلى تكثيف البحث عن الحاجة برنية الثابت
رئيس مجلس النواب يلتقي عائلة المواطنة المفقودة برنية الثابت، 6 أغسطس
alwasat radio

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح السلطات السعودية للاهتمام بقضية الحاجة برنية مصباح الثابت، التي فُقدت خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة، ولم يعثر عليها حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة وفدًا من مدينة العجيلات، يضم عائلة الحاجة المفقودة وعدداً من أعيان المدينة، حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وقال صالح إنه طالب السلطات السعودية بتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة، ومراسلة السلطات الليبية بنتائج البحث.

-وزارة الخارجية تنسق سفر أفراد من أسرة الحاجة برنية إلى السعودية

البحث عن الحاجة برنية الثابت
وفي 19 يوليو الماضي، غادر أفراد من أسرة الحاجة الليبية برنية مصباح الثابت إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة البحث عنها، وفق ما أعلنته إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صفحتها على «فيسبوك».

ووجه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بتكثيف جهود البحث عن الحاجة، وأن تتولى الجهات الحكومية المعنية التنسيق مع السلطات السعودية في هذا الملف، كما أصدرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تعليماتها للإدارات المختصة بالوزارة بالعمل بشكل متواصل مع سفارة وقنصلية ليبيا بالسعودية وتقديم كافة التسهيلات للجهات الحكومية الليبية المعنية، والتواصل مع السلطات السعودية.

وفُقدت الحاجة برنية مصباح يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها الذي لا يزال يبحث عنها في منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة من الأراضي المقدسة على أمل العثور عليها.

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