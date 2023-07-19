وزارة الخارجية تنسق سفر أفراد من أسرة الحاجة برنية إلى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أشرفت إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، على إنهاء إجراءات السفر وتوديع أفراد من أسرة الحاجة الليبية برنية مصباح الثابت، الذين غادروا من مطار معيتيقة إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة البحث عنها، وذلك بعدما نسقت الوزارة عن طريق إدارة الشؤون القنصلية إجراءات سفرهم، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الخارجية إنها قامت خلال الأيام الماضية بتسهيل إجراءات سفر أفراد من أسرة الحاجة برنية وحصولهم على تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، عبر تعاون وتنسيق سفارتي ليبيا في الرياض وتونس، والقنصلية الليبية بجدة، بالإضافة إلى السفارة السعودية في تونس، وهيئة شؤون الحج والعمرة.

تكثيف الجهود للبحث عن الحاجة برنية

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لتوجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتكثيف جهود البحث عن والدتهم المفقودة منذ قرابة شهر أثناء تأديتها مناسك الحج، وأن تتولى الجهات الحكومية المعنية التنسيق فيما بينها، والتنسيق مع السلطات السعودية على أعلى المستويات.

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وأصدرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، تعليماتها للإدارات المختصة بالوزارة، منذ الإعلان عن فقدان الحاجة برنية الثابت بالعمل بشكل متواصل مع سفارة وقنصلية ليبيا بالسعودية وتقديم كافة التسهيلات للجهات الحكومية الليبية المعنية، والتواصل مع السلطات السعودية.

اتصالات مع السلطات السعودية بشأن الحاجة برنية

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في هذا الصدد، استمرار الاتصالات والتنسيق المباشر مع السلطات السعودية المختصة بالخصوص.

وفُقدت الحاجة برنية مصباح يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها الذي لا يزال يواصل عمليات البحث عنها في منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة من الأراضي المقدسة على أمل العثور على والدته.

وشكلت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لجنة للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة، وتواصل البحث عنها حتى اليوم، موضحة أنها «أجرت تحقيقًا شاملًا في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحررت بذلك محضرًا رسميًا».