  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يجدد لمبعوث الرئيس الفرنسي التأكيد على موقفه بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 03:49 مساء
الدبيبة يجدد لمبعوث الرئيس الفرنسي التأكيد على موقفه بشأن الانتخابات
لقاء الدبيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأربعاء 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، التأكيد على موقفه بشأن الانتخابات، التي يتمسك الدبيبة بإجرائها «وفق قوانين عادلة».

واستقبل الدبيبة، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، رفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج.

موقف الدبيبة بشأن الانتخابات
وبحث الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات. حيث جدد الدبيبة التأكيد على «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أبلغ الدبيبة المبعوث الفرنسي ترحيبه بما ورد في الإحاطة الأخيرة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

- مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة
- مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وإجراء الانتخابات
- تكالة يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي ملفي الانتخابات والمصالحة
- المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي توحيد المؤسسة العسكرية وملف المصالحة الوطنية

وأضافت منصة «حكومتنا» أن مبعوث الرئيس الفرنسي أعرب من جانبه «عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

لقاءات مبعوث الرئيس الفرنسي في طرابلس
ووصل المبعوث الفرنسي طرابلس أمس الثلاثاء، حيث أجرى لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بمقر البعثة في طرابلس.

وتركزت مناقشات المبعوث الفرنسي مع محاوريه في طرابلس على استعراض المستجدات السياسية بما فيها ملفا الانتخابات والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

لقاء الدبيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأربعاء 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأربعاء 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي
ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا
انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين ...
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. حملة تفتيشية على المنشآت الصحية في سوسة
بالصور.. حملة تفتيشية على المنشآت الصحية في سوسة
وزارة النفط تؤكد رفض المشاركة في منتديات بحضور «الكيان الصهيوني»
وزارة النفط تؤكد رفض المشاركة في منتديات بحضور «الكيان الصهيوني»
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 30 أغسطس 2023)
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأربعاء ...
الدبيبة يجدد لمبعوث الرئيس الفرنسي التأكيد على موقفه بشأن الانتخابات
الدبيبة يجدد لمبعوث الرئيس الفرنسي التأكيد على موقفه بشأن ...
حكومة حماد تدعو منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين
حكومة حماد تدعو منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية إلى حماية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
محام يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش
محام يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش...
اللجنة المالية العليا تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمقرارتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني
اللجنة المالية العليا تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام ......
شركة أمنية تسلم معدات تدريب لأعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
شركة أمنية تسلم معدات تدريب لأعضاء جهاز الشرطة السياحية ......
حكومة حماد تدعو منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين
حكومة حماد تدعو منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية إلى ......
الدبيبة يجدد لمبعوث الرئيس الفرنسي التأكيد على موقفه بشأن الانتخابات
الدبيبة يجدد لمبعوث الرئيس الفرنسي التأكيد على موقفه بشأن ......
المزيد