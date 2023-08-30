الدبيبة يجدد لمبعوث الرئيس الفرنسي التأكيد على موقفه بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، التأكيد على موقفه بشأن الانتخابات، التي يتمسك الدبيبة بإجرائها «وفق قوانين عادلة».

واستقبل الدبيبة، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، رفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج.

موقف الدبيبة بشأن الانتخابات

وبحث الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات. حيث جدد الدبيبة التأكيد على «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أبلغ الدبيبة المبعوث الفرنسي ترحيبه بما ورد في الإحاطة الأخيرة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن مبعوث الرئيس الفرنسي أعرب من جانبه «عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

لقاءات مبعوث الرئيس الفرنسي في طرابلس

ووصل المبعوث الفرنسي طرابلس أمس الثلاثاء، حيث أجرى لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بمقر البعثة في طرابلس.

وتركزت مناقشات المبعوث الفرنسي مع محاوريه في طرابلس على استعراض المستجدات السياسية بما فيها ملفا الانتخابات والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

لقاء الدبيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأربعاء 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)