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السائح يناقش مع النويري تحديات التحضير للانتخابات العامة والبلدية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 03:40 مساء
السائح يناقش مع النويري تحديات التحضير للانتخابات العامة والبلدية
شعار الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021. (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)
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ناقش رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الاستعدادات «لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة وسبل تذليل كافة الصعوبات أمام المفوضية للإيفاء بمهامها».

واجتمع السائح مع النويري في مقر المفوضية اليوم الثلاثاء، وتناول كذلك التحديات التي تواجه المفوضية عمليًا وفنيًا فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه التحضير للانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) وانتخابات المجالس البلدية.

مسار الاقتراع يتوقف عند مرحلة إحالة القوانين الانتخابية للجنة «6+6»
وفي 8 أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس في جلسته التي عقدت في ذلك اليوم.

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البنود المرفوضة من مجلس النواب بخصوص انتخابات الرئاسة
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: «إن من أبرز البنود المرفوضة إلزام المترشحين لانتخابات الرئاسة للدخول في جولتين»، موضحًا أنه من غير المنطقي أو الصحيح أن يحصل مرشح رئاسي على 90% في الجولة الأولى من الانتخابات ولا يتمكن من الفوز بل يضطر لدخول جولة إعادة، ولذلك طالب المجلس بتعديل هذا البند بما يسمح بإمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وأوائل يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.

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