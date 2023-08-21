زينينغا يشدد على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ لإجراء الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات، مؤكدًا ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل.

جاء ذلك لخلال لقاء نائب المبعوث الأممي، اليوم الأحد، عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، الذي سلط الضوء على دور المدينة الحيوي في بالحفاظ التماسك الاجتماعي وبناء المصالحة، نظرًا لتنوعها ومكانتها كمركز تجاري وملتقى لمختلف المكونات، بحسب بيان نشره حساب البعثة على موقع «x» (تويتر سابقًا).

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث لفت عمدة زليتن الانتباه إلى المخاطر التي تترافق مع زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد.

- باتيلي يؤكد لعقيلة أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني المقدم من «6+6»

وفي الثالث من الشهر الجاري، أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أهمية التركيز على «الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة» على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة «6+6» ليكون قابلاً للتنفيذ.