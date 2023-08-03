باتيلي يؤكد لعقيلة أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني المقدم من «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي أهمية التركيز على «الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة» على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة «6+6» ليكون قابلاً للتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة، أمس الأربعاء، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وناقش الطرفان الوضع السياسي في ليبيا، وضرورة «تأمين تأييد الأطراف الليبية الرئيسية» لضمان شمولية العملية الانتخابية، وفق باتيلي الذي أشار إلى اتفاقه مع عقيلة على أن المواطنين في ليبيا لهم «الحق في اختيار قادتهم من خلال عملية شفافة في بيئة آمنة».

عقيلة يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة

وخلال اللقاء نفسه، جدد عقيلة المطالبة «بتشكيل حكومة موحدة في البلاد تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي»، داعيًا إلى «أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية».

وجاءت تلك المقابلة بعد أيام من تصاعد الانتقادات وتبادل الاتهامات بين باتيلي ومجلسي النواب والدولة، بعدما أبدى الأول تحفظه على إقرار خارطة طريق سياسية جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وهو ما رفضه المجلسان.

باتيلي ينتقد بعض البنود في القوانين الانتخابية

وتحدث باتيلي عن القوانين الانتخابية التي قدمتها لجنة «6+6» قائلا إنه «يمكن أن تكون خطوة إلى الأمام»، لكنه نبه إلى أن «هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية».

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وأضاف أنه «من المهم حل قضية وجود حكومتين في ليبيا»، مؤكدا ضرورة «أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل» بشأن معالجة القضايا الخلافية، وفق تصريح نشره حساب «الجزيرة عاجل» على منصة «إكس» مساء أمس الأربعاء.