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في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 06:00 مساء
في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (مجلس النواب)
alwasat radio

جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المطالبة بالتأكيد «على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي»، داعيًا إلى «ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية»، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة بمقر إقامته في القبة اليوم الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال بليحق: إن عقيلة بحث مع باتيلي مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

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تصاعد الخلاف حول باتيلي
يأتي لقاء عقيلة وباتيلي بعد أيام من تصاعد الانتقادات وتبادل الاتهامات بين باتيلي ومجلسي النواب والدولة، بعدما أبدى الأول تحفظه على إقرار خارطة طريق سياسية جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وهو ما رفضه المجلسان.

واتهم باتيلي، في تصريحات صحفية، مجلسي النواب والدولة بالعمل على استدامة الأزمة، وعرقلة العملية السياسية، والمساعي الرامية للوصول إلى الانتخابات، فيما اتهمه أعضاء من المجلسين بالانحياز، وتجاوز صلاحياته، والتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة وباتيلي في القبة، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (مجلس النواب)
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