باتيلي يناقش إمكانية قيام المحامين الليبيين بوضع إطار قانوني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عقد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من المحامين بمقر النقابة العامة للمحامين الليبيين في العاصمة طرابلس؛ حيث ناقش معهم إمكانية قيامهم بوضع إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ.

وكتب باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس» عقب اللقاء قائلًا: «التقيت اليوم عددًا من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في طرابلس»، موضحًا أنه استمع «إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6 المشتركة والمكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع الإطار القانوني للانتخابات».

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وقال باتيلي عن اجتماعه مع المحامين في طرابلس: «ناقشنا إمكانية قيامهم بدور مهم كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ والمساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا».

جدل محلي حول قوانين الانتخابات

يأتي ذلك، في ظل استمرار الجدل حول مخرجات لجنة «6+6» بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والعامة، بين الأطراف السياسية الرئيسية، التي لا تزال غير قادرة على التوافق بشأن العملية الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.

ويأتي لقاء باتيلي مع أعضاء النقابة العامة للمحامين الليبيين، في إطار سلسلة الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف والجهات الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وتأمل أن تتوج بإجراء الانتخابات.

اجتماع باتيلي مع عدد من المحامين بمقر النقابة العامة في طرابلس، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (حساب باتيلي على إكس)