باتيلي يطالب بـ«سد الثغرات» التي حددتها «مفوضية الانتخابات» في قانوني الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إن قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي «لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة» في ليبيا، مضيفًا «ينبغي القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وحث باتيلي، في كلمته باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، الأطراف الفاعلة والمؤسسات الرئيسية على التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسية المختلف عليها سياسيًا.

«استمرار الجمود الحالي أمر خطير»

كما دعا باتيلي، جميع القادة إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي، مؤكدًا أن «استمرار الجمود الحالي أمر خطير.. وينبغي على الجميع تعلم الدروس من الوضع في السودان».

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لكن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طالب اللجنة العسكرية المشتركة، بألا تكون «هذه العراقيل السياسية» عائقًا «أمامكم يحول دون استمراركم بحس الالتزام ذاته»، مضيفًا أن بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية وتهيئة بيئة تكفل إنجاز انتخابات تتسم بالشفافية والشمول واحترام نتائجها من قبل جميع الأطراف.