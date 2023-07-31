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باتيلي يطلع السفراء الأفارقة على جهوده للوصول إلى تسوية بين الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 07:52 مساء
باتيلي يطلع السفراء الأفارقة على جهوده للوصول إلى تسوية بين الأطراف الليبية
لقاء باتيلي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (حساب باتيلي على إكس)
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اطلع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفريقية في طرابلس على جهوده الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسية في ليبيا.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس» مساء اليوم: «أطلعتُ، اليوم، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة على جهودي في سبيل إلوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسيين في ليبيا، لتمكين إجراء انتخابات شاملة».

- باتيلي يستعرض مع سفير قطر تطورات الأوضاع في ليبيا
- باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية

وأضاف باتيلي أنه ناقش أيضا مع ضيوفه من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدين لدى ليبيا، خلال اللقاء الذي عقد في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، «التأثير المحتمل للتطورات الأخيرة في البلدان المجاورة على ليبيا»، في إشارة إلى التوترات الأمنية والسياسية في السودان وتشاد والنيجر.

لقاء باتيلي مع المنفي وسفير قطر
التقى باتيلي، في وقت سابق اليوم، مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، واستعرض معه علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بحسب ما أعلنته السفارة القطرية عبر حسابها على منصة «إكس».

واطلع باتيلي، أمس الأحد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على اتصالات البعثة الأممية مع مختلف الأطراف الليبية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» الذي استضافته مدينة بنغازي، الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني بمؤتمر برلين.

لقاء باتيلي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (حساب باتيلي على إكس)
لقاء باتيلي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (حساب باتيلي على إكس)
لقاء باتيلي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (حساب باتيلي على إكس)
لقاء باتيلي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (حساب باتيلي على إكس)
لقاء باتيلي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (حساب باتيلي على إكس)
لقاء باتيلي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (حساب باتيلي على إكس)
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