باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على اتصالات البعثة الأممية مع مختلف الأطراف الليبية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات.

واستقبل المنفي باتيلي ظهر اليوم الأحد في طرابلس، وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن باتيلي أحاط المنفي «بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيسًا على مخرجات (6+6)، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن باتيلي أشاد خلال اللقاء بكلمة المنفي أمام قمة «روسيا - أفريقيا»، التي تناول فيها أهم القضايا الوطنية التي تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة وتنمية مستدامة وصون الوحدة الوطنية وضمان استقلالية الإرادة والقرار الوطني.

من جانبه، أكد المنفي أن «المجلس الرئاسي مستمر في أداء دوره الوطني وصولًا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، وهو ما نعبر عنه ونجسده من خلال كل المنابر الدولية والإقليمية» وفق ما نقله المكتب الإعلامي.

لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الأحد 30 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الأحد 30 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)