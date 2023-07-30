  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 06:03 مساء
باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية
لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الأحد 30 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أطلع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على اتصالات البعثة الأممية مع مختلف الأطراف الليبية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات.

واستقبل المنفي باتيلي ظهر اليوم الأحد في طرابلس، وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن باتيلي أحاط المنفي «بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيسًا على مخرجات (6+6)، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين».

- باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

وأضاف المكتب الإعلامي أن باتيلي أشاد خلال اللقاء بكلمة المنفي أمام قمة «روسيا - أفريقيا»، التي تناول فيها أهم القضايا الوطنية التي تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة وتنمية مستدامة وصون الوحدة الوطنية وضمان استقلالية الإرادة والقرار الوطني.

من جانبه، أكد المنفي أن «المجلس الرئاسي مستمر في أداء دوره الوطني وصولًا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، وهو ما نعبر عنه ونجسده من خلال كل المنابر الدولية والإقليمية» وفق ما نقله المكتب الإعلامي.

لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الأحد 30 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الأحد 30 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الأحد 30 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الأحد 30 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يتعادل بهدف لمثله مع الوداد المغربي بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتعادل بهدف لمثله مع الوداد المغربي بالبطولة العربية
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول محجبة بتاريخ مونديال السيدات (صور)

شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل قرعة كأس المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 18-20 عاما

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل قرعة كأس المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 18-20 عاما
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس

الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»

الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1

فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية

طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا

شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تبحث مع السفير التركي إصدار تأشيرات طويلة المدى لرجال الأعمال
المنقوش تبحث مع السفير التركي إصدار تأشيرات طويلة المدى لرجال ...
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 30 يوليو 2023)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد ...
المفوضية تناقش مشروع اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية وربطها بالعامة
المفوضية تناقش مشروع اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية وربطها ...
21 مفتش جودة يؤدون القسم القانوني لنيل صفة مأمور الضبط القضائي
21 مفتش جودة يؤدون القسم القانوني لنيل صفة مأمور الضبط القضائي
أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق الجنوب
أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
«تاتنفت» الروسية تتحدث عن نتائج إيجابية بعد حفر آبار استكشافية في ليبيا
«تاتنفت» الروسية تتحدث عن نتائج إيجابية بعد حفر آبار ......
باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية
باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف ......
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في ......
أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق الجنوب
أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق ......
21 مفتش جودة يؤدون القسم القانوني لنيل صفة مأمور الضبط القضائي
21 مفتش جودة يؤدون القسم القانوني لنيل صفة مأمور الضبط ......
المزيد