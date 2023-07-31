باتيلي يستعرض مع سفير قطر تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقائه، اليوم الإثنين، سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأضافت السفارة القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، أن لقاء الدوسري وباتيلي، الذي عقد بمقر السفارة في العاصمة طرابلس، جرى خلاله «استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا».

- باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية

أمس الأحد، اطلع باتيلي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على اتصالات البعثة الأممية مع مختلف الأطراف الليبية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» الذي استضافته مدينة بنغازي، الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني بمؤتمر برلين.