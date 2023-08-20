تكالة يبحث ملف الانتخابات مع مرشحين سابقين من المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأحد، ملف الانتخابات مع عدد من المرشحين بالمنطقة الشرقية الموجودين في المنطقة الغربية، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

وخُصِّص اللقاء، بحسب البيان، لمناقشة أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد، وعلى رأسها ملف الانتخابات، بالإضافة إلى ملف أوضاع المهجَّرين والوقوف على احتياجاتهم.

بدوره، شدد تكالة على ضرورة معالجة هذا الملف الذي يعتبر مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية تظل أهدافًا رئيسية للمجلس الأعلى للدولة.

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السايح: على المرشحين التقدم بمستنداتهم من جديد

وأمس السبت، أدلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بتصريحات مع تلفزيون المسار، قال فيها إن القوانين الصادرة عن لجنة «6+6» ألغت كل ما يتعلق بانتخابات ديسمبر 2021، وبالتالي على جميع المرشحين إعادة التقدم بمستندات جديدة، من خلال آلية ترشح جديدة.

والثلاثاء الماضي 15 أغسطس الجاري، اجتمع تكالة مع أعضاء مجلس الدولة في لجنة «6+6» لبحث الملاحظات الفنية المتعلقة بعمل اللجنة للوصول إلى قوانين توافقية تدفع نحو الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

ومطلع الأسبوع الماضي، أكد تكالة «تواصله مع جميع الأطراف والمكونات، والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد»، وفق بيان لمجلس الدولة.