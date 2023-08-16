خلال لقائه القماطي.. تكالة يؤكد دور الأحزاب في العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأربعاء، أهمية دور الأحزاب السياسية في العملية السياسية، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حزب التغيير جمعة القماطي، في مقر المجلس بطرابلس.

وخلال اللقاء هنأ القماطي، تكالة على انتخابه رئيسًا لمجلس الدولة ونيله ثقة أعضائه بآلية ديمقراطية ترسخ لمفهوم التداول السلمي للسلطة، وذلك وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وبحث تكالة مع القماطي المستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية، مؤكدًا أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية وتعزيز التعاون المشترك مع الأطراف جميعها بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الشعب الليبي بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأمس الثلاثاء اجتمع تكالة مع أعضاء مجلس الدولة في لجنة «6+6» لبحث الملاحظات الفنية المتعلقة بعمل اللجنة للوصول إلى قوانين توافقية تدفع نحو الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

المصالحة الوطنية ومخرجات «6+6»

الأحد الماضي بحث تكالة مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، نتائج أعمال لجنة «6+6»، والتقى رئيس المجلس الأسبق عبدالرحمن السويحلي، وبحث معه المستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية.

وأكد تكالة «تواصله مع جميع الأطراف والمكونات، والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد»، وفق بيان لمجلس الدولة.

كما استقبل رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، وأكد خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الأحزاب وتعزيز التوافق بين الأطراف لدفع العملية السياسية في البلاد.