تكالة يناقش الملاحظات على مخرجات «6+6» مع أعضاء اللجنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، الملاحظات الفنية المتعلقة بعمل لجنة إعداد قوانين الانتخابات «6+6»، للوصول إلى قوانين توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال الاجتماع في طرابلس، أمس الإثنين، مع أعضاء لجنة «6+6» الممثلين لمجلس الدولة، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للمجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع الملاحظات الفنية المتعلقة بعمل اللجنة، للوصول إلى قوانين توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات، وهو ما أكده الرئيس في كلمته منذ اليوم الأول لتسلمه رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

المصالحة الوطنية ومخرجات «6+6»

الأحد الماضي، بحث تكالة مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، نتائج أعمال «6+6». كما التقى رئيس المجلس الأسبق عبدالرحمن السويحلي، وبحث معه المستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية.

وأكد تكالة «تواصله مع جميع الأطراف والمكونات، والتعاون المشترك مع الجميع، بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد»، وفق بيان لمجلس الدولة.

اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وأعضاء لجنة «6+6»، 15 أغسطس 2023، (صفحة المركز الإعلامي للمجلس على فيسبوك)