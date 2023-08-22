فرنسا ترحب بإعادة توحيد «المركزي».. وتدعو إلى التوزيع العادل للموارد

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت فرنسا بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، داعية إلى التوزيع العادل للموارد.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا: «ترحب فرنسا بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، باعتباره نقطة الانطلاق لإعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية كافة في البلاد»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان: «أن التوزيع العادل والنزيه والشفاف للموارد لصالح جميع المواطنين الليبيين هو شرط أساسي لبناء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا».

ترحيب الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد «المركزي»

وشاركت السفارة بيان الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو الذي وصف إعادة توحيد المصرف بالبنّاء و«الخطوة الحاسمة»، داعيا إلى «البناء على هذا الإنجاز من أجل اختتام المحادثات الجارية بوساطة الأمم المتحدة بنجاح والتي تهدف إلى تحديد حل سياسي شامل ومستدام بقيادة ليبيين ومملوكين لليبيين للبلاد من خلال الانتخابات الوطنية».

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ويوم الأحد الماضي، أعلن الكبير ورحيل عودة المصرف «مؤسسة سيادية موحدة»، مؤكدين استمرارهما في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، خلال السنوات التسع الماضية.

ورحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بإعلان توحيد المصرف المركزي، كما أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمحافظ ونائبه «لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام».