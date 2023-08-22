المفوضية الأوروبية تدعو إلى البناء على توحيد «المركزي» لإنجاح مسار الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إلى البناء على خطوة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من أجل استكمال المسار الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات.

وأعرب ستانو عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بصفته رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، بهذا التطور والتزام قيادة المصرف المركزي بالعمل لمعالجة تأثير نحو عقد من الانقسام على هذه المؤسسة المالية، حسب بيان على موقع الاتحاد أمس الإثنين.

وأضاف: «تعد إعادة توحيد فروع المصرف خطوة حاسمة نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة، والأمر متروك الآن لجميع الأطراف المعنية للبناء على هذا الإنجاز من أجل اختتام المحادثات الجارية بوساطة الأمم المتحدة بنجاح والتي تهدف إلى تحديد حل سياسي شامل ومستدام بقيادة ليبيين ومملوكين لليبيين للبلاد من خلال الانتخابات الوطنية».

ترحيب أوروبي بإعادة توحيد المصرف

وسبق أن رحب الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره في ليبيا خوسيه ساباديل بإعادة توحيد المصرف، وحث على أن يتبع ذلك إجراءات «لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا».

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ويوم الأحد الماضي، أعلن الكبير ورحيل عودة المصرف «مؤسسة سيادية موحدة»، مؤكدين استمرارهما في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، خلال السنوات التسع الماضية.

ورحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بإعلان توحيد المصرف المركزي، كما أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمحافظ ونائبه «لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام».