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الدبيبة يدعو الكبير إلى زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 07:35 مساء
الدبيبة يدعو الكبير إلى زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي
لقاء الكبير والدبيبة بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الأحد 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إلى «زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي»، متوقعًا أن تسهم خطوة توحيد المصرف المركزي «في تحقيق الاستدامة المالية للدولة وتنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين».

جاءت دعوة الدبيبة للكبير خلال لقائهما بمقر المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الإثنين، لبحث جهود تحقيق الاستقرار المالي، عقب إعلان توحيد المصرف المركزي، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي
وقالت منصة «حكومتنا» إن الدبيبة أكد للكبير «خلال اللقاء، أهمية زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن خطوة توحيد المركزي ستساهم في تحقيق الاستدامة المالية للدولة وتنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين».

وأشار مصرف ليبيا المركزي عر صفحته على «فيسبوك» إلى أن لقاء الكبير والدبيبة يأتي «في إطار الترحيب بعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعم جهوده لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية».

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وأعلن الكبير ونائبه مرعي رحيل، أمس الأحد، أن «مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة»، وذلك عقب اجتماع عقداه بحضور مديري الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، مؤكدين استمرارهما في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، خلال السنوات التسع الماضية.

ترحيب بتوحيد مصرف ليبيا المركزي
ورحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت عن أملها في «أن تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة».

تشجيع أميركي لقيادة المصرف المركزي
وشجعت الولايات المتحدة قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة خطوة توحيد المصرف «بإجراءات ملموسة نحو التكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي».

لقاء الكبير والدبيبة بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الأحد 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
لقاء الكبير والدبيبة بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الأحد 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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