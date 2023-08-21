«التعليم» تحدد موعدا لإعلان نتيجة الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موعد إعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس المقبل، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي

وعقدت الشهر الماضي امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي لـ86 ألفا و607 تلاميذ في مختلف أنحاء البلاد منهم 47 تلميذا في التعليم الديني و24 من الصم وضعاف السمع.

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«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

وفي الرابع من يوليو الماضي، اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومدير المركز الوطني للامتحانات نتيجة الدور الأول لامتحانات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسب نجاح بلغت 53.88% لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و56.48% للتخصص الديني و68% للصم وضعاف السمع.

