حكومة الدبيبة: استمرار امتحانات الدور الثاني الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا باستمرار المؤسسات التعليمية في إجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة الخميس المقبل الموافق 20 من يوليو.

ونص قرار الدبيبة رقم 311 لسنة 2023، المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، على «استثناءً من قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الإثنين بشأن عطلة رأس السنة الهجرية، تستمر المؤسسات التعليمية يوم الخميس في إجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة الممتحنين».

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وأمس أصدر الدبيبة قرارًا رقم 308 لسنة 2023 نص على أن الأربعاء 19 يوليو عطلة رسمية لعيد رأس السنة الهجرية في المؤسسات والمرافق العامة كافة، ومنح إجازة لجميع الجهات العامة يوم الخميس 20 يوليو تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.