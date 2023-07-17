حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس إجازة من الرصيد السنوي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا باعتبار يوم الأربعاء المقبل 19 يوليو عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

ونص قرار الدبيبة رقم 308 لسنة 2023 على أن الأربعاء المقبل عطلة رسمية لعيد رأس السنة الهجرية في كافة المؤسسات والمرافق العامة، ومراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

كما أشار القرار إلى منح إجازة لجميع الجهات العامة يوم الخميس 20 يوليو تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.

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دار الإفتاء: الأربعاء غرة شهر المحرم

وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء الليبية، مساء اليوم الإثنين، أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة لهذا العامِ 1444هجري.

وأكدت دار الإفتاء في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن بعد غدٍ الأربعاء 19 يوليو الجاري هو غرة شهر الله المحرم، للعام الهجري الجديد 1445. مهنئة الليبيين بهذه المناسبة سائلة الله أن يكون العام الهجري الجديد؛ عام خير وبركة، وأمن وسلام ورخاء، على ليبيا وسائر بلاد المسلمين.