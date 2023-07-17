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مصر تعلن الأربعاء أول أيام العام الهجري الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 09:05 مساء
مصر تعلن الأربعاء أول أيام العام الهجري الجديد
دار الإفتاء المصرية. (الإنترنت)
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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الثلاثاء، هو المتمم لشهر ذي الحجة، وبعد غد الأربعاء، أول أيام شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1445.

وقالت الدار في بيان اليوم، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الإثنين 29 ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، و«قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا».

أول أيام شهر المحرم
وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

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