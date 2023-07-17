مصر تعلن الأربعاء أول أيام العام الهجري الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الثلاثاء، هو المتمم لشهر ذي الحجة، وبعد غد الأربعاء، أول أيام شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1445.

وقالت الدار في بيان اليوم، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الإثنين 29 ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، و«قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا».