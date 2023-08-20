«الطب العسكري» يبدأ ترحيل الحالات الخطيرة جراء أحداث طرابلس للعلاج في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع في طرابلس، أنه بدأ فجر اليوم الأحد عمليات ترحيل الحالات الخطيرة جرّاء الاشتباكات الأخيرة في المدينة لتلقي العلاج بالخارج.

وانطلقت عمليات نقل الجرحى والمصابين من مطار مصراتة الدولي عن طريق طائرتين تابعتين لجهاز الإسعاف الطائر باتجاه دولة تونس، وفقًا لبيان صادر عن جهاز الطب العسكري صباح اليوم الأحد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان أنه ستكون هناك رحلة أخرى متجهة إلى دولة تركيا لنقل باقي الجرحى من ذوي الإصابات الخطرة، فور إتمام إجراءات السفر.

-جهاز الطب العسكري يقيم مستشفى ميدانيًا بمنطقة الخلة جنوب طرابلس

-فريقان طبيان مصري وإسباني يصلان طرابلس للمساهمة في علاج جرحى الاشتباكات الأخيرة

مستشفى ميداني لاستقبال المصابين

ويوم الثلاثاء 15 أغسطس، أعلن جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع في طرابلس، أنه أقام مستشفى ميدانيًا بمنطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس استعدادًا لاستقبال الحالات المستعجلة، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

كما أعلن الجهاز حالة الطوارئ داخل مستشفى علي عمر عسكر في السبيعة، ومستشفى معيتيقة العسكري، بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المراكز الطبية والمستشفيات في مناطق الاشتباك لاستقبال الحالات وتخفيف المعاناة في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا فتح جسر جوي لإرسال الحالات الطارئة للعلاج بالخارج.

ترحيل الحالات الخطيرة جراء اشتباكات طرابلس للعلاج في تونس، 20 أغسطس (جهاز الطب العسكري على فيسبوك)

ترحيل الحالات الخطيرة جراء اشتباكات طرابلس للعلاج في تونس، 20 أغسطس (جهاز الطب العسكري على فيسبوك)

ترحيل الحالات الخطيرة جراء اشتباكات طرابلس للعلاج في تونس، 20 أغسطس (جهاز الطب العسكري على فيسبوك)