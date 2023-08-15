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جهاز الطب العسكري يقيم مستشفى ميدانيًا بمنطقة الخلة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 07:41 مساء
جهاز الطب العسكري يقيم مستشفى ميدانيًا بمنطقة الخلة جنوب طرابلس
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
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أعلن جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع في طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أقام مستشفى ميدانيًا بمنطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس استعدادًا لاستقبال الحالات المستعجلة، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

ومنذ صباح اليوم، أعلن جهاز الطب العسكري حالة الطوارئ داخل مستشفى علي عمر عسكر في السبيعة، ومستشفى معيتيقة العسكري، بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المراكز الطبية والمستشفيات في مناطق الاشتباك لاستقبال الحالات وتخفيف المعاناة في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا فتح جسر جوي لإرسال الحالات الطارئة للعلاج بالخارج.

اشتباكات جنوب شرق طرابلس
وتشهد مناطق جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ مساء أمس الإثنين، اشتباكات عنيفة بين مسلحين يتبعون «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» من جهة و«اللواء 444 قتال» من جهة ثانية، اندلعت على خلفية احتجاز العقيد محمود حمزة.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم، تشكيل غرفة طوارئ برئاسة وزير الصحة رمضان أبوجناح لمتابعة إجراءات توفير جميع متطلبات المستشفيات والمراكز الطبية، والتنسيق المباشر للعمليات اللوچيستية الخاصة بأزمة الاشتباكات.

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وتضم الغرفة في عضويتها كلًا من وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ومدير مركز طب الطوارئ والدعم، ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومديري الإدارات بوزارة الصحة، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

13 عائلة عالقة بمناطق الاشتباكات
وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن هناك 13 عائلة عالقة بمناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، لم تستطع فرق الجهاز الدخول وإخراجها حتى الآن بعد أربع محاولات.

وأضاف علي، في مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV)، أن فرق الجهاز أخرجت أكثر من 100 شخص من مجمع عمارات الطبي، لافتًا إلى أن الاشتباكات كثيفة بأسلحة ثقيلة بين الطرفين.

تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
تجهيزات المستشفى الميداني بالخلة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (جهاز الطب العسكري)
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