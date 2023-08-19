فريقان طبيان مصري وإسباني يصلان طرابلس للمساهمة في علاج جرحى الاشتباكات الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، فريقين طبيين أحدهما مصري والآخر إسباني، للمساهمة في علاج جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وأعلن المركز، في بيان اليوم، أن الفريق الطبي المصري يتكون من أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام وجراحة إصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري.

وأشار مركز طب الطوارئ في بيان مستقل، إلى أن الفريق الطبي الإسباني يتكون من أطباء استشاريين في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة التجميل والترميم.

ولفت المركز إلى أن وصول الفريقين الطبيبين، يأتي على وقع الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أيام، ما تسبب في عدة إصابات، وبناءً على تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح.

50 قتيلا و146 جريحًا

وفي سياق متصل، أفادت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بوقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.

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وأكد المكتب الإعلامي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء الأربعاء، سقوط 50 قتيلا، بينهم قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن، وإصابة 146 آخرين، في آخر حصيلة للاشتباكات بين «اللواء 444» وقوة «الردع الخاصة»، التشكيلين المسلحين الأكثر قوة في العاصمة طرابلس.